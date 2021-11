Calciomercato Juventus, torna Dani Alves | Trattativa aperta

Calciomercato Juventus, Dani Alves sarebbe pronto a tornare. Dalla Spagna sono convinti che la trattativa sia aperta. Ecco le ultime sul brasiliano

Da questa estate è senza squadra. Concluso il suo contratto con il San Paolo, Dani Alves non ha “trovato” nessun club pronto ad accoglierlo. Ma le cose possono cambiare in maniera rapida. E ad aiutarlo potrebbe essere un suo ex compagno di squadra.

Dalla Spagna arriva una bomba clamorosa. Rilanciata addirittura da As, autorevole quotidiano, che spiega come il brasiliano, in vista anche dei prossimi mondiali in Qatar (i verdeoro sono dentro a tutti gli effetti) possa anche decidere di tornare a giocare in Europa. E precisamente al Barcellona, squadra appena presa sotto le cure di Xavi. Sarebbe un vero e proprio clamoroso ritorno in campo per il calciatore che in carriera ha vinto 44 trofei. Record storico.

LEGGI ANCHE: Immobile salta la Nazionale. Poi però sarà in campo per Lazio-Juventus

LEGGI ANCHE: Kulusevski, la pedina da sacrificare a gennaio | La Juventus ha deciso

Calciomercato Juventus, Dani Alves pronto a tornare

Il brasiliano ha indissolubilmente legato la sua carriera alla maglia del Barcellona, club con il quale ha vinto tutto quello che era possibile vincere. Dalla Liga, passando per la Champions League, al Mondiale per il club, e alle varie coppe nazionali. E potrebbe essere un aiuto importante per Xavi, anche nell’ottica di far capire agli attuali calciatori blaugrana quale sia lo spirito di un club che nel corso degli anni è stato sul tetto del Mondo per molto tempo. Ma che adesso, e questo è sotto gli occhi di tutti, vive una fase di declino.

Una trattativa aperta quindi, che potrebbe chiudersi anche nello spazio di poco tempo. Il Barcellona è pronto ad accogliere Dani Alves e il brasiliano farebbe carte false pur di tornare.