Immobile salta la Nazionale. Poi però sarà in campo per Lazio-Juventus

Immobile salterà il doppio impegno della Nazionale, ma con ogni probabilità sarà in campo per Lazio-Juventus. Bonucci e Chiellini invece…

Ciro Immobile lascia il ritirio della Nazionale, quindi non giocherà Italia-Svizzera e nemmeno la partita successiva. Al suo posto è stato chiamato Scamacca. Situazione particolare, perchè a questo punto ci chiediamo come mai due calciatori che non hanno disputato la partita con la Juventus possano poi essere disponibili per la Nazionale. A scriverlo è la testa Tuttojuve.com che giustamente evidenzia un aspetto molto particolare che penalizza così Massimiliano Allegri.

Immobile sì, Bonucci e Chiellini no

La differenza di trattamento è evidente e chi ne pagherà le conseguenze è solo la Juventus. Ok l’infortunio, ma allo stesso tempo, forse, sarebbe stato meglio, mantenere Ciro Immobile in Nazionale, almeno per la partita successiva, valutando l’eventuale disponibilità Da capire, poi, se tra 11 giorni, l’attaccante sarà disponibile o meno per la partita contro la Juventus, un’eventuale utilizzo aprirebbe un bel dibattito in senso opposto. Sa una parte i giocatori della Juventus che non giocano con il club per infortunio e poi sono abili ed arruolabili per la Nazionale e dalla parte opposta altri che non giocano per Nazionale e sono poi disponibili per le squadre di club. Tutto questo mentre Giorgio Chiellini non si allena ma rimane lo stesso in gruppo.