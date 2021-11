Calciomercato Juventus, il Milan “ritratta” | Pista ancora aperta

By

Calciomercato Juventus, il Milan “ritratta” e allora la pista, a parametro zero, rimane ancora aperta. Arrivano anche delle conferme

Stamattina, sulla Gazzetta dello Sport, è uscita la notizia che il Milan avrebbe tagliato fuori Raiola e avrebbe iniziato a parlare direttamente con Romagnoli il rinnovo del difensore.

Nel primo pomeriggio, però, il club rossonero con una nota apparsa sul proprio sito, ha smentito l’anticipazione del quotidiano rosa, spiegando che non ci sono preclusioni sui procuratori dei calciatori. Nonostante il rapporto, e questo c’è da dirlo, non sia di certo idilliaco tra Paolo Maldini e l’agente, soprattutto dopo la questione relativa a Donnarumma. La pista quindi che porta al difensore, che l’anno prossimo potrebbe firmare da svincolato, rimanere decisamente aperta.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic | Altro obiettivo per l’attacco

Calciomercato Juventus, la situazione Romagnoli

A conferma di questo, c’è anche il sito calciomercato.it, che in esclusiva, svela i piani di un possibile affare. Anche perché il rinnovo proposto dal Milan, è al ribasso. I rossoneri non hanno nessuna intenzione di confermare i quasi 6 milioni di euro che al momento garantiscono a Romagnoli: si parla di un taglio di almeno il 50%. Una cosa che non piace né a Raiola e nemmeno al difensore.

La Juve quindi rimane alla finestra anche perché Massimiliano Allegri avrebbe già dato il suo consenso alla possibile operazione di mercato. Il tecnico bianconero stima il difensore e lo vorrebbe alle sue dipendenze. E Cherubini ci pensa, senza dubbio, fiutando un possibile affare senza costi eccessivi, se non quello dell’ingaggio. Anche in questo caso, però, non si parlerebbe della stessa cifra che al momento Romagnoli percepisce dal Milan.