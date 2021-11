Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic | Altro obiettivo per l’attacco

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic: c’è anche un altro obiettivo per l’attacco. E si fa sempre più difficile il riscatto di Alvaro Morata

La corsa a Vlahovic sarà agguerrita, perché sull’attaccante serbo ci sono tutte le big d’Europa, soprattutto quelle della Premier League, che hanno messo gli occhi sull’attaccante della Fiorentina – stimato moltissimo da Allegri – e che faranno di tutto per strapparlo anche alla concorrenza della Juventus.

Ma non c’è dubbio che sia il classe 2000 in forza al club di Commisso rimane comunque l’obiettivo principe per la società bianconera. Anche se, come detto, è difficile. Ed è per tale motivo che, secondo calciomercato.it, Cherubini si sta muovendo anche verso altre direzioni. E una porta dritta dritta in Portogallo, per un calciatore che si sta mettendo in mostra in questa stagione con delle prestazioni decisamente importanti.

Calciomercato Juventus, si valuta Nunez

Il nome che stuzzica l’interesse dei bianconeri è quello di Darwin Nunez, l’uruguaiano che a suon di gol si sta mettendo in mostra con la maglia del Benfica e che ha steso, in questa stagione, anche il Barcellona in Champions League con una doppietta. Il prezzo non è dei più trattabili, anche perché ha un contratto fino al 2025. Ma sicuramente il fatto che si possa interessare la Juventus, potrebbe far scattare al calciatore quella voglia di cambiare aria.

In tutto questo, ovviamente, appare sempre più difficile un riscatto definitivo di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è di proprietà dell’Atletico Madrid e lì, alla fine della stagione, potrebbe tornare. La Juve, al momento, non sembra intenzionata a versare nelle casse dei Colchoneros i 35 milioni di euro che servono per chiudere la questione. Gli obiettivi in testa, è evidente, sono altri.