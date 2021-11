Calciomercato Juventus, c’è l’alternativa a Witsel in mediana

Il centrocampo dovrebbe essere uno dei reparti che nel giro dei prossimi mesi potrebbe subire più cambiamenti nel calciomercato della Juventus.

Finora il rendimento di alcuni elementi della rosa di Allegri hanno reso meno del previsto. Arthur è stato frenato dagli infortuni così come Ramsey, che in campo si è visto pochissimo. Il gallese a gennaio potrebbe salutare i bianconeri. Il tecnico ha utilizzato di più Rabiot, ma anche per il francese si sta già parlando di una possibile cessione qualora arrivassero offerte convincenti. Ovviamente in caso di qualche partenza dovrebbero arrivare dei volti nuovi e sono diversi i nomi che circolano come possibili rinforzi.

Calciomercato Juventus, duello con la Roma per Zakaria?

Witsel del Borussia Dortmund rappresenta senz’altro una opzione low cost, considerando che il belga è in scadenza di contratto e dunque già a gennaio potrebbe lasciare la Germania con un minimo esborso. Ma occhio ad un duello che potrebbe profilarsi con la Roma per Denis Zakaria. Come ha riportato Tuttosport anche la Juventus ha posato gli occhi sul mediano della Svizzera e del Borussia Moenchengladbach, calciatore anche lui in scadenza di contratto a giugno e dunque golosa opportunità per molti club europei, vista anche la giovane età (24 anni).