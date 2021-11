Juventus, i numeri lo confermano: c’è un problema da risolvere

La Juventus riprenderà presto ad allenarsi, seppur a ranghi ridotti, in vista della ripresa delle ostilità del campionato di serie A.

Tanti giocatori bianconeri in questi giorni sono impegnati con le rispettive nazionali in giro per il mondo. Ma Allegri e il suo staff ovviamente pensa già a come battere la Lazio dell’ex Sarri. Lo scontro con i biancocelesti è in calendario il prossimo 20 novembre. Il tecnico juventino deve assolutamente trovare continuità di risultati per risalire la china in classifica ed è chiamato anche a risolvere un problema della sua squadra che viene evidenziato dai numeri.

Juventus, l’attacco è il peggiore tra le big

Il problema della Juventus di oggi è l’attacco, che orfano di Cristiano Ronaldo non sta avendo lo stesso rendimento degli anni passati. Al posto del portoghese sono arrivati due giovani come Kean e Kaio Jorge che ovviamente non riescono a essere incisivi come lo è stato Cr7. Tuttosport evidenzia come la Juve abbia segnato finora con i suoi attaccanti solamente 16 reti, la peggiore tra le big. Dybala ha 3 centri, Kean e Morata 2 e Kaio Jorge è ancora a secco. Numeri che sicuramente non possono soddisfare nè il tecnico nè i tifosi, ed è per questo che si sta parlando già di un possibile innesto in avanti già a gennaio. Con Vlahovic che rimane nome caldo.