Morata deriso dalla stampa inglese | Cosa hanno scritto

Alvaro Morata è finito nel mirino della stampa inglese per la prestazione definita “ridicola” contro laFiorentina sabato pomeriggio allo Stadium.

Alvaro Morata è finito nell’occhio del ciclone in Inghilterra. Il centravanti della Vecchia Signora si è ritrovato di colpo sui giornali d’Oltremanica a causa della sua prestazione contro la Fiorentina giovedì pomeriggio all’Allianz Arena. I tabloid definiscono una giocata dello spagnolo come una “gaffe”. «Si è fatto passare il pallone da Dybala ma poi è andato tutto storto – ha aggiunto il Sun -. Il tackle del difensore della Fiorentina Nastasic ha fatto perdere l’equilibrio a Morata, che ha toccato poi con la sua stessa mano. La palla sembra rimanere in gioco, Morata chiede il rigore ma l’arbitro fischia e finisce per assegnare alla Fiorentina una punizione per fallo di mano».

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic | La risposta “definitiva” all’Arsenal

Morata verso l’addio

Morata vive un periodo particolare, consapevole che sarà il suo ultimo anno in bianconero. Il canterano attende di conoscere le determinazioni della Juventus sulla cifra di 45 milioni che chiede l’Atletico Madrid per il suo riscatto. E’ oggettivamente una richiesta che mai sarà soddisfatta da Cherubini e Arrivabene, che invece penano di destinare quel budget all’acquisto di una centravanti di ben altro spessore. Chiaramente il nome di è quello di Dusan Vlahovic.