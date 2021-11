Calciomercato Juventus, occhio all’Atalanta | La Dea su un obiettivo

Calciomercato Juventus, ci sarebbero anche i bergamaschi su un giocatore che la società bianconera monitora da mesi.

Tra le due litiganti a godere, alla fine, potrebbe essere l’Atalanta. Sembrano essersi inseriti anche i bergamaschi, difatti, nella corsa ad un giocatore che da mesi viene accostato sia alla Juventus che al Milan. L’oggetto del desiderio in questione è Boubacar Kamara, difensore classe ’99 di proprietà del Marsiglia. Per i bianconeri rappresenterebbe una sorta di piano B nel caso in cui non dovesse concludersi l’affare Tchouameni. Il centrocampista del Monaco costa troppo e da settimane si è scatenata una vera e propria asta che vede protagoniste le società più ricche del continente. Uno con le sue caratteristiche si sarebbe incastonato alla perfezione negli schemi di Massimiliano Allegri, ma la concorrenza all’improvviso è diventata serrata.

Da Madrid negli ultimi giorni hanno fatto sapere che Tchouameni è un pallino di Carlo Ancelotti e che il Real sarebbe pronto a mettere sul piatto diversi giocatori come moneta di scambio per accontentare il tecnico emiliano.

Calciomercato Juventus, Gasperini vuole Kamara per gennaio

Motivo per cui la dirigenza bianconera non ha mai smesso di monitorare il suo connazionale Kamara, di un anno più grande rispetto al monegasco ma a differenza sua in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Nato come difensore centrale, durante la gestione Villas-Boas si è trasformato in mediano davanti alla difesa: il tecnico portoghese è stato abile ad intuirne le sue capacità in fase d’impostazione, tant’è che oggi con Sampaoli gioca quasi da regista. Qualità che avrebbero ammaliato Gian Piero Gasperini, in cerca di rinforzi per la sua Dea dopo una prima parte di stagione condizionata dagli infortuni.

L’interesse dell’Atalanta per Kamara lo ha svelato qualche ora fa il portale tuttoatalanta.com. I nerazzurri sfidano dunque lanciano il guanto di sfida a Juventus e Milan per un giocatore che fa gola a mezz’Europa.