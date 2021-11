Juventus, addio Kulusevski: è derby di mercato | Contatti avviati

Juventus, addio di Kulusevski che diventa sempre più probabile. C’è un derby di mercato. I contatti sarebbero già stati avviati

L’addio di Kulusevski, più passano le settimane, più diventa probabile. Il giocatore svedese non convince Massimiliano Allegri, che non metterebbe nessun veto alla sua partenza. E sul mercato è un derby, visto che in Premier League ci sono due squadre pronte a prenderlo.

Secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb, sul centrocampista offensivo che la Juventus ha preso dall’Atalanta dopo un enorme stagione al Parma, non ci sarebbe solamente l’Arsenal di Arteta, ma anche il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. E’ stato appunto l’attuale dirigente degli Spurs a volerlo a tutti i costi in bianconero. E potrebbe anche decidere di riprenderlo per regalarlo al tecnico che da due settimane ha iniziato questa nuova avventura.

Juventus, Kulusevski conteso in Premier League

Nelle scorse settimane si era anche parlato di un possibile inserimento di Kulu in quella che poteva essere una trattativa che potrebbe portare Dusan Vlahovic alla Fiorentina. Ma la possibilità da parte di Commisso, di avere un ritorno solo economico per il calciatore che non rinnoverà il proprio contatto, allontana questa idea. E allora ecco che le possibili speranze, per la Juventus, di cedere lo svedese nei prossimi mesi, arrivano soprattutto dalla Premier League.

La strada verso Londra, insomma, appare segnata: la Juventus, per 30 milioni di euro, cederebbe a titolo definitivo il calciatore. Ma forse, Cherubini, potrebbe anche accontentarsi di una cifra minore. Vedremo quali saranno gli sviluppi, ma la sensazione è che l’esterno sia davvero a un passo dal dire addio all’Italia e alla Juventus. London calling…