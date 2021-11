Calciomercato Juventus, il futuro di Pogba sempre più un rebus

Uno dei maggiori sogni di calciomercato dei tifosi della Juventus riguarda il campione francese Paul Pogba e un suo ipotetico ritorno alla Juventus.

Chi non vorrebbe avere un calciatore del genere nella propria squadra? Pogba è uno dei centrocampisti capaci di fare la differenza e per questo motivo, considerato anche che il suo contratto è in scadenza, un sogno proibito di tanti club europei. I tifosi della Juventus sognano di rivederlo con la maglia bianconera addosso e questo non è un mistero. Ma cosa succederà nei prossimi mesi pare davvero impossibile dirlo in questo momento.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Calciomercato Juventus, Pogba tra rinnovo con lo United e addio alla Premier

Come riporta Le10Sport, il futuro di Paul Pogba al momento appare davvero difficile da capire. In Francia sono convinti che il calciatore rinnoverà il suo accordo con il Manchester United, con l’obiettivo di diventare il più pagato dell’intera Premier League. Ma bisognerà capire le intenzioni dei Red Devils. In Italia invece negli ultimi tempi si è parlato molto della possibilità che torni a vestire la maglia della Juventus, dove è molto amato e apprezzato e ha vissuto anni importanti della sua carriera. Non bisogna dimenticare però che anche il Psg potrebbe presto bussare alla sua porta per convincerlo a giocare in una squadra che con lui sarebbe ancor più stellare.