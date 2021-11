Calciomercato Juventus, futuro in bilico | Ribaltone ufficiale

Calciomercato Juventus, adesso cambia tutto: la comunicazione inaspettata che apre nuovi scenari per il suo futuro.

Pausa per le Nazionali per nulla tranquilla per la Juventus, raggiunta dalle voci inerenti i problemi fisici accorsi a Dybala e Bentancur, che però non destano particolari preoccupazioni. Precedentemente, era stato Chiellini a dare forfait, rientrando anzitempo alla Continassa.

C’è un altro calciatore “bianconero” che però sta catalizzando l’attenzione mediatica: si tratta di Mohamed Ihattaren, uno degli ultimi acquisti di Cherubini della scorsa sessione estiva di calciomercato, vero e proprio oggetto misterioso. Finito in prestito alla Sampdoria, l’olandese non solo non è mai sceso in campo con i blucerchiati, ma da 12 ottobre ha lasciato l’Italia non facendovi più ritorno, al punto da interrompere ogni tipo di rapporto con quello che fino a pochi giorni fa era il suo agente, Mino Raiola.

Calciomercato Juventus, Ihattaren “taglia” con il passato | Raiola silurato

L’imperfetto è d’obbligo, dal momento che, stando a quanto riferito da Voetbal International, Ihattaren ha deciso di “lasciare” il super agente di Pogba, Donnarumma e Ibra fra gli altri, per affidare la sua procura ad Ali Dorsun, agente di De Jong e Van De Beek. Sempre stando alla medesima fonte, l’attaccante avrebbe iniziato questa settimana a lavorare individualmente con un personal trainer, per poter riacquistare la tenuta atletica chiaramente compromessa dalle ultime vicissitudini. Sia la Samp, sia la Juventus, intanto, valutano la risoluzione del contratto: seguiranno aggiornamento.