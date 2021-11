Calciomercato Juventus, svolta Rudiger: sì al triennale | Ecco le cifre

Calciomercato Juventus, cambia tutto per il futuro di Rudiger: il difensore ha accettato un contratto triennale.

In queste fredde ore invernali, dopo l’interruzione delle operazioni causa pausa delle Nazionali, a tenere banco è sicuramente la questione legata a quei giocatori il cui contratto scade nel 2022.

Fra questi, impossibile non menzionare Antonio Rudiger, finito al centro di molte voci di mercato dopo che il difensore tedesco aveva espresso a chiare lettere la propria intenzione di non sedersi al tavolo delle negoziazioni con il Chelsea se i Blues non fossero andati incontro alle sue richieste economiche, da oltre 12 milioni di euro a stagione. Tante sono le squadre accostate più o meno direttamente al centrale tedesco, che fa gola in Bundesliga, in Premier e anche in Serie A, con alcuni sondaggi esplorativi fatti dalla Juventus e dalla Roma. Tuttavia, il futuro dell’ex difensore giallorosso sembra essere segnato.

Calciomercato Juventus, Rudiger ha accettato l’offerta del Real Madrid: ecco i dettagli

Stando a quanto riferito da todofichajes.com, il Real Madrid avrebbe messo la freccia e avrebbe trovato l’accordo con l’entourage del calciatore, sulla base di un contratto triennale a circa 11 milioni di euro a stagione. Salvo clamorosi dietrofront, dunque, sarà Rudiger il primo rinforzo per la stagione 2022/23 dei Blancos, per puntellare una difesa che ha denotato gravi lacune soprattutto in concomitanza della partenza di Sergio Ramos, vero e proprio punto di riferimento tecnico e carismatico. Chiaramente l’affare non può ancora essere ufficializzato, dal momento che il calciatore è ancora sotto contratto con il Chelsea, ma la strada sembra essere stata ineluttabilmente tracciata.