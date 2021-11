Calciomercato Juventus, incastro perfetto | È lui la chiave per Vlahovic

Calciomercato Juventus, le richieste continuano a fioccare dall’Inghilterra: Cherubini potrebbe cederlo per arrivare al serbo.

Il triangolo no, cantava un tempo Renato Zero. A considerarla, quest’ipotesi, è invece il direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini. Che, coinvolgendo altre due società, riuscirebbe a mettere le mani sul giocatore che la Vecchia Signora insegue ormai da mesi: Dusan Vlahovic. L’attaccante viola è il grande sogno bianconero. È letteralmente esploso nel 2021, trascinando la squadra gigliata a suon di gol.

E sarebbe la giusta medicina per risolvere i problemi offensivi di Massimiliano Allegri che, dopo l’addio improvviso di Cristiano Ronaldo a fine mercato, ha bisogno di un centravanti che sia in grado di assicurare almeno venti reti. Uno con le caratteristiche del serbo – in pochi, in Europa, hanno segnato quanto lui nel 2021 – farebbe davvero comodo.

Calciomercato Juventus, Kulusevski verso la Premier League

Arrivare a Vlahovic, tuttavia, non sarà semplice. La Juventus non ha la liquidità necessaria per giocare d’anticipo sui club stranieri e Rocco Commisso, patron della Fiorentina, dopo l’affare Chiesa non vuole sentire parlare di pagamenti dilazionati. Perciò bisogna studiare un modo alternativo per portare il serbo a Torino. La chiave, secondo Tuttosport, potrebbe essere Dejan Kulusevski. Lo svedese non è ancora riuscito ad incidere con la maglia bianconera, né con Pirlo né con Allegri. Il talento è innegabile, ma finora nessuno è riuscito a trovargli una precisa collocazione tattica. Kulusevski, pur non facendo sfracelli con la Juventus, ha mercato in Inghilterra.

Su di lui ci sono l’Arsenal ma soprattutto il Tottenham del duo Paratici-Conte: fu proprio l’ex direttore sportivo bianconero – oggi agli Spurs – a volerlo a tutti i costi quando incantava nel Parma. Pertanto, in caso di cessione oltremanica, come riporta il quotidiano torinese, la Juventus si assicurerebbe il budget e spazio nella rosa per tentare l’assalto a Vlahovic. Dal “triangolo”, insomma, ci guadagnerebbero un po’ tutti.