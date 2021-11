Calciomercato Juventus, inserimento a sorpresa | Scacco matto al Milan

Calciomercato Juventus, l’intreccio con il Milan potrebbe pendere dalla parte dei bianconeri: il centrocampo parla francese.

L’operazione restyling in casa bianconera non può non passare dall’innesto di profili duttili a centrocampo, reparto che viene considerato, non senza ragione, come l’anello debole della rosa a disposizione di Max Allegri. Il tecnico livornese sembra aver trovato una propria stabilità con Mckennie e Locatelli come interni, ma chiaramente già a gennaio si cercherà, laddove possibile, di “portare a casa” almeno un centrocampista di valore. I nomi sono tanti, e ai più noti: da Tchouameni, valutato almeno 40 milioni di euro dal Monaco, con la cifra che è destinata esponenzialmente a salire qualora il Chelsea dovesse fare sul serio, a Zakaria, oggetto del desiderio anche della Roma.

Prescindendo dalla suggestiva ipotesi Pogba, per il quale bisognerà vincere la concorrenza del Real Madrid, la mediana juventina potrebbe ancora continuare a parlare francese. Stando a quanto riferito da “Tuttosport“, infatti, Cherubini avrebbe fatto irruzione nell’affare Kamara, provando a beffare il Milan, da tempo sulle tracce del giovane classe ’99, il cui contratto con il club francese scade nel 2022. Non è escluso, però, che Madama provi ad anticipare il “Diavolo” mettendo sul piatto un’offerta già a gennaio, e puntando sui buoni rapporti con Logoria.