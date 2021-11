Calciomercato Juventus, gli occhi di Paratici sul centrocampista bianconero

Durante le soste dei campioni si alimentano i rumors di calciomercato che riguardano calciatori della Juventus, sia in entrata che in uscita.

Gennaio si avvicina e tutti i club proveranno a fare un investimento giusto, magari una operazione low cost che possa essere già una mossa in ottica futura. Anche i tifosi della Juventus ovviamente si aspettano qualche rinforzo per Massimiliano Allegri. Anche se c’è da dire che eventuali nuovi volti andrebbero a prendere il posto di qualche altro elemento che potrebbe essere ceduto altrove. Gli interessamenti per alcuni giocatori della Juve non mancano di certo e anche il Tottenham ha posato gli occhi su uno di loro.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Calciomercato Juventus, Tottenham interessato a McKennie

Stiamo parlando di Weston McKennie, il cui rendimento nelle ultime settimane è cresciuto in modo esponenziale, tant’è che può essere considerato un giocatore molto importante per Allegri. Ma come ha rivelato Nicolò Schira su Twitter su di lui ci sono gli occhi di Fabio Paratici, oggi dirigente del Tottenham.

#Tottenham are working to sign a new midfielder: Fabio #Paratici has shown interest for Weston #McKennie, who was signed at #Juventus by Paratici. #Spurs sports director greatly appreciates the american player. #transfers #THFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 13, 2021

Conosce ovviamente molto bene il calciatore americano, visto che proprio lui lo ha portato a Torino. E avrebbe manifestato interesse per portarlo in Inghilterra alla corte di Conte. Difficile però pensare che la Juve si privi di lui in questa fase, a meno di una offerta davvero convincente.