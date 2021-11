Calciomercato Juventus, c’è la contropartita per il pupillo di Grosso

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono anticipare tutti e per il baby fenomeno propongono uno scambio.

Calciomercato Juventus, da tempo la Vecchia Signora tiene d’occhio anche sui talenti del futuro e uno di questi è senza dubbio il difensore prodigio della Serie B, Gatti. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, rilasciate da ‘Seriebnews.com’, la Juventus starebbe monitorando da vicino il giovane Gatti, stella del Frosinone dell’ex Fabio Grosso. I bianconeri avrebbero già la proposta vincente per convincere la dirigenza del Frosinone e offrirebbero il cartellino del belga De Winter per arrivare al difensore Gatti. Un operazione che potrebbe anticipare le concorrenti dalla Serie A, su tutte l’Atlanta di Gasperini che si è interessata molto al giocatore che sta collezionando prestazioni sempre più convincenti. La Vecchia Signora dunque proporrebbe fin da subito uno scambio di cartellini per arrivare dunque ad un difensore centrale che diventerà importante per il futuro, oltre ad essere già pronto per il massimo campionato italiano. Staremo a vedere se l’operazione riuscirà a concretizzarsi in tempi celeri, con la consapevolezza del grande profilo trattato.

