Il calciomercato della Juventus nel prossimo mese di gennaio potrebbe vedere dei cambiamenti nella rosa di Allegri soprattutto a centrocampo.

La linea mediana infatti potrebbe subire delle modifiche, specie se il club bianconero riuscirà a cedere quei giocatori che non sembrano rientrare negli schemi di Allegri e che finora hanno offerto un rendimento al di sotto delle aspettative. Come ad esempio Ramsey, anche se negli ultimi giorni si sta parlando anche di una possibile cessione di Rabiot qualora arrivasse un’offerta soddisfacente. Si cercheranno nuovi elementi che ben si sposerebbero con le idee tattiche dell’allenatore della Juventus ma nello stesso tempo si dovranno blindare i pezzi pregiati.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Calciomercato Juventus, McKennie piace al Tottenham ma…

Come riportano più media dall’Inghilterra infatti il Tottenham ha messo gli occhi su Weston McKennie, calciatore molto stimato da Fabio Paratici, pronto a portarlo agli Spurs. Il rendimento del calciatore americano però nelle ultime settimane è cresciuto davvero a dismisura, tanto da renderlo in questo momento un titolare prezioso per Allegri. Che ha più volte sottolineato la sua capacità di inserimento e di trovare la via della rete. Uno dei pochi centrocampisti della Juventus ad avere queste caratteristiche. Per questo motivo sembra davvero improbabile che i bianconeri possano cedere il centrocampista a stelle e strisce.