Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri | Pogba ha deciso

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: Pogba ha deciso dove giocare il prossimo anno. Ormai non ci sono più dubbi

La bomba arriva dalla Spagna. Dove sono sicuri che Paul Pogba abbia già preso una decisione per la prossima stagione. E, soprattutto, confermano il fatto che il centrocampista francese non ha nessuna intenzione di rinnovare con il Manchester United. E nemmeno i Red Devils, secondo DonBalon, sono intenzionati ad andare incontro alle richieste che Raiola ha fatto.

Una decisione ormai chiara: Pogba cambierà maglia il prossimo anno. E la sua destinazione sarebbe già scritta. Almeno stando, e lo ripetiamo, a quanto scrive il portale iberico. Una notizia che potrebbe creare facili entusiasmi ai tifosi della Juventus.

Calciomercato Juventus, Pogba torna in bianconero

Vuole tornare a giocare in Italia Pogba: vuole tornare alla Juventus per dimostrare ancora di essere uno dei migliori centrocampisti al Mondo. Sì, in maglia bianconera, il Polpo, ha fatto vedere di essere un elemento assai importante. Uno di quelli che possono cambiare non solo le sorti di una partita ma dell’intera stagione. Con Allegri il rapporto è ottimo. Con Dybala, prossimo capitano, anche. E allora i presupposti per un Pogba 2.0 ci sono tutti. Adesso tocca a Cherubini andare a trovare l’accordo con Mino Raiola.

Trattandosi di un colpo a parametro zero, è normale che il calciatore chieda una cifra importante d’ingaggio, almeno 15 milioni: gli stessi che attualmente prende allo United. Se la Juventus riuscisse a fare fuori i contratti di Ramsey e di Rabiot – due che sono in uscita – allora l’affare si potrebbe davvero chiudere. Un sogno. Ed è quello che tutti i tifosi bianconeri sperano.