Calciomercato Juventus, svolta a centrocampo | Ora è in pole position

Il calciomercato della Juventus nel mese di gennaio potrebbe vedere i bianconeri impegnati alla ricerca di una o più pedine per rinforzare la sua rosa.

Non è un mistero che Allegri stia cercando dei nuovi centrocampisti in grado di dare nuova linfa al suo gioco, elementi che possano sposare al meglio le sue idee di calcio. Certo è che prima bisognerà cercare di piazzare altrove giocatori come ad esempio Ramsey che sono stati poco utilizzati. Perché non si può appesantire ulteriormente il monte ingaggi della Juventus. Sono tanti i nomi che nel corso degli ultimi mesi sono stati accostati alla squadra torinese, ma con l’avvicinarsi del mese di gennaio adesso l’obiettivo numero uno sembra davvero essere più chiaro.

Calciomercato Juventus, tutto su Zakaria: può partire a gennaio

Come ha scritto infatti la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i bianconeri avrebbero messo in cima alle loro preferenze il centrocampista della Svizzera Zakaria, ammirato qualche giorno fa all’Olimpico contro l’Italia. Mediano davanti alla difesa che sa dare sostanza al centrocampo e che per la giovane età potrebbe essere un grande investimento per il futuro. Il Borussia Moenchengladbach, club che detiene il suo cartellino, difficilmente riuscirà a strappare il rinnovo dell’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno visto che sul calciatore c’è l’interesse di tanti top club europei, dal Liverpool al Barcellona. Ed è pronto a cederlo già a gennaio per cercare di ricavare qualcosa dalla sua cessione. Ma in lizza c’è anche la Juventus, che proverà a renderlo una pedina preziosa per il gioco di Allegri. cambiare il centrocampo di Allegri.