Juventus, sospiro di sollievo Allegri | Con la Lazio c’è Dybala

Juventus, dopo l’enorme paura, Massimiliano Allegri tira un sospiro di sollievo. Paulo Dybaba, con la Lazio, sabato, ci potrebbe essere

Dopo la paura, un enorme sospiro di sollievo. Le notizie che arrivano dall’Argentina fanno sorridere Massimiliano Allegri, che contro la Lazio, sabato prossimo alle 18, potrebbe realmente contare sulle prestazioni di Paulo Dybala.

Nessun problema muscolare importante, a quanto pare, dai primi esami strumentali che sono stati fatti dalla Joya. Ma solamente un sovraccarico che probabilmente gli permetterà di essere in campo nella sfida dell’Olimpico contro la squadra allenata dall’ex Maurizio Sarri. Una gara decisiva.

Juventus, per Dybala nulla di grave

Si tratterebbe insomma di un sovraccarico muscolare al soleo, che forse gli potrebbe anche permettere di scendere in campo nella sfida di mercoledì notte tra la sua Argentina e il Brasile. Allegri, ovviamente, visto che ormai in Sudamerica, per i prossimi Mondiali, i giochi sono quasi fatti, che Scaloni non lo mandi in campo, così da averlo pronto, e riposato, nella gara che potrebbe cambiare le sorti della stagione bianconera in maniera definitiva.

Una sfida, quella contro i biancocelesti, che avrà sicuramente un sapore particolare per il tecnico della Juventus, che due stagioni fa è stato mandato via appunto per fare spazio all’ex Chelsea. La società bianconera, però, si è presto pentita di questa decisione. E dopo aver affidato a Pirlo la panchina per un anno, ha deciso, anche per la gioia dei tifosi, di richiamare in panchina il tecnico livornese. E andare a giocare all’Olimpico, con Dybala, è sicuramente diverso da non poterlo schierare. Anche perché, le ultime prestazioni della Joya, hanno fatto capire a tutti che è un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico della Juventus.