Atletico Madrid e Juventus sono entrati in concorrenza per un forte centrocampista. Il problema è che gli spagnoli sono avanti per Szoboszlai.

L’Atlético de Madrid sembra determinato affinché Dominik Szoboszlai indossi la maglia dei colchoneros nei prossimi anni. Simeone insiste nel contrassegnare il nazionale ungherese come una priorità per il suo centrocampo. A dare la notizia è il portale todofichajes.com che ha aggiunto come nell’affare ci sia anche la Juventus di mezzo. Da un lato perché è fortemente interessata al calciatore. Dall’altro perché Morata sarà usato come pedina di scambio per chiudere l’affare in favore dei castillani.

Szoboszlai, affare per due

Molte voci hanno circondato il giocatore la scorsa estate, ma alla fine il calciatore ha deciso di continuare a Lipsia. Ovviamente nel suo ultimo rinnovo è stata stipulata una clausola risolutiva di 60 milioni di euro, che ne chiarisce le intenzioni per il futuro. L’idea è di trarre profitto dalle vendite di Saúl e Morata e quindi pagare per la firma di Szoboszlai. L’Atletico Madrid, pertanto, dà per scontato che la Juventus non proceda al riscatto dell’attuale numero nove. Max Allegri spera che venga rimpiazzato da Vlahovic: sarebbe un colpo sensazionale.