Calciomercato Juventus, sgambetto “Real” | Sarà il dopo Modric

Calciomercato Juventus, dalla Spagna insistono: bianconeri freddati nella corsa al centrocampista. Ribaltone sempre più probabile.

Le strade del Real Madrid e della Juventus potrebbero ritornare ad incrociarsi a stretto giro di posta, dal momento che sia le Merengues, che i bianconeri, hanno assoluto bisogno i rinforzare le rispettive mediane, reparti alle quali servono degli accorgimenti. Accostato alla Vecchia Signora in più di una circostanza, in uscita dal Manchester United, il futuro di Van De Beek potrebbe essere in Liga, e più precisamente al servizio di Carlo Ancelotti, con i Blancos che starebbero seriamente prendendo in considerazione l’idea di ingaggiare l’olandese volante, ormai ai ferri corti con i Red Devils.

Calciomercato Juventus, il Real all’assalto di Van De Beek

Stando a quanto riferito da fichajes.net, il Real starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di affondare il colpo per Van De Beek in tempi relativamente brevi, anche perché l’intenzione di Perez è quella di regalare al proprio allenatore quello che viene considerato un “nuovo Modric” per caratteristiche e predisposizione tattica. Da capire, però, se lo United acconsentirà ad una cessione a titolo definitivo, o se sarà disposto ad imbastire un’operazione in prestito.