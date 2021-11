Calciomercato Juventus, offerta già pronta | Cherubini fa sul serio

Calciomercato Juventus, il club bianconero è pronto all’offensiva: c’è già un’importante offerta sul piatto.

Che la Juventus fosse disposta a fare sul serio, lo si era già intuito qualche giorno fa. Il solo fatto di aver inviato degli emissari in Sudamerica per ammirarne da vicino le gesta, rappresenta un segnale di grande interesse. I bianconeri hanno intenzione di anticipare tutti, considerando che le richieste per il giocatore fioccano da tutta Europa. Non sono pochi, infatti, i grossi club che tempestano ogni giorno di telefonate il presidente del River Plate per chiedere informazioni su Julian Alvarez, stellina 21enne dei Millionarios e della nazionale argentina.

Questa notte dovrebbe toccare anche a lui nel big match tra la sua Albiceleste e il Brasile, che molto probabilmente certificherà la qualificazione della selezione guidata da Lionel Scaloni ai prossimi campionati del mondo.

Leggi anche: Juventus, non solo Dybala | Anche su Bentancur ci sono novità

Calciomercato Juventus, 25 milioni di euro al River Plate per Alvarez

In una delle ultime interviste, Jorge Brito, vicepresidente della storica squadra di Buenos Aires, ha provato a gettare acqua sul fuoco. Ha detto, in sostanza, che l’intenzione del club è di provare a trattenere Alvarez ancora per qualche anno. Ma non sarà per niente facile. Perché se da una parte giocatore è tornato a parlare di rinnovo, dall’altra la sua intenzione è comunque quella di tentare l’avventura europea. Magari lasciando in dote al River Plate un bel gruzzoletto, come segno di riconoscenza.

Gli emissari bianconeri, intanto, saranno in tribuna anche nella prossima partita dei Millionarios contro il Racing, in programma a fine mese. E, come riporta TNT Sports, l’offerta per Alvarez sarebbe già sul piatto: si parla di 25 milioni di euro, quindici netti più altri dieci di bonus.