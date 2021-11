Calciomercato Juventus, “scippo” al Napoli | Contratto fino al 2024

Calciomercato Juventus, si guarda in casa Napoli per rinforzare l’organico: le ultime sul possibile affare.

Il dopo Szczesny è già partito. O almeno, così sembra. La Juventus è alla ricerca di un portiere e sogna il colpo a parametro zero. Monitorando la situazione di un estremo difensore in Serie A che va in scadenza di contratto.

Ci sarebbe che la Lazio però, sempre se Ospina decidesse di non rinnovare con il Napoli. E, anche in questo caso, i colloqui sarebbero già partiti secondo quanto riportato da Nicolò Schira, che spiega che la società di De Laurentiis vorrebbe proporre un rinnovo biennale. Ma ancora si è alla fasi iniziali della trattativa.

Calciomercato Juventus, possibile assalto ad Ospina? La risposta di De Laurentiis

Cherubini, insomma, monitora l’evolversi della situazione. Ma sicuramente il fatto da sottolineare è che anche in questo caso, la Juventus, punta al colpo a parametro zero. Abbandonata ormai in maniera definitiva l’ipotesi di riportare in Italia Donnarumma, le speranze, almeno in Serie A, di trovare un erede del polacco, sono concentrate sul portiere del Napoli. Rimane, però, una trattativa difficile. La sensazione è che DeLa possa riuscire nell’accordo.