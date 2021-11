Calciomercato Juventus, in agenda due importanti rinnovi

Quali saranno le prossime mosse di calciomercato della Juventus. I tifosi aspettano con ansia rinforzi per la squadra di mister Allegri.

Del resto il nuovo anno si sta avvicinando e sicuramente l’intenzione della società sarà quella di sfruttare eventuali occasioni per rendere sempre più forte la squadra. Tuttavia non bisogna dimenticarsi dei calciatori che sono già in rosa, alcuni dei quali sono molto appetiti da altri club. La Juventus sa benissimo dunque che bisogna blindarli. Specie quelli che sono in scadenza come Dybala e Cuadrado, pronti però a rimanere ancora a Torino. Trattative invece in corso ci sarebbero per altri componenti della rosa.

Calciomercato Juventus, contatti con Raiola per i rinnovi di De Ligt e Bernardeschi

Come ha rivelato il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, contatti in corso e dialoghi già avviati tra la Juventus e Mino Raiola. Con l’agente il club bianconero sta discutendo del rinnovo contrattuale di due suoi giocatori, ovvero il difensore olandese De Ligt e l’esterno offensivo Bernardeschi, quest’ultimo in scadenza il prossimo 30 giugno. Per entrambi l’intenzione è quella di arrivare ad un accordo e dunque alla firma del contratto fino al prossimo 2025.