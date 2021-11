Calciomercato Juventus, bomba De Ligt | Cifre e dettagli per il rinnovo

Mino Raiola ha iniziato a discutere con la Juventus di cifre e dettagli di un’operazione destinata a cambiare gli scenari del calciomercato per De Ligt.

Mino Raiola terrorizzò il mondo della Juventus qualche mese fa. Parlando del capitano del Milan in ottica bianconera non andò tanto per il sottile. «De Ligt e Romagnoli sono tra i più forti difensori in Europa – le parole schiette del super agente, come si legge su tanti siti del web -. Mathjis ha un contratto, mentre Romagnoli va a scadenza il prossimo anno. Sì, penso che potrebbero giocare insieme il prossimo anno alla Juventus. Ma attenzione perché l’olandese potrebbe anche lasciare la Juventus a fine stagione. Il mercato funziona così». Frasi che gettarono nel panico il mondo della Vecchia Signora.

Juventus e De Ligt, si rinnova?

Oggi invece ci sono delle prove di rinnovo. Nei giorni scorsi vertice tra Mino Raiola e la dirigenza bianconera. E’ stato offerto un anno in più di contratto (2024) e la riduzione della clausola rescissoria da 150 milioni. Si tratta di un’operazione intermedia, considerato che la Juventus oggi non ha la forza economica per poter trattenere un calciatore della portata di De Ligt. Il giovane olandese a Torino sta bene, ma il suo agente ha in mentre altri piani per lui. Idee che portano chiaramente dove ci sono i soldi. In Premier League per l’esattezza.