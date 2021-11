Calciomercato Juventus, uno svedese per Allegri | Colpo a sorpresa

il nome nuovo sulla lista di Cherubini è quello di un centrocampista svedese del Midtjylland classe ’99. E’ il promettente Jens Cajuste.

La Juventus continua a lavorare per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il nome nuovo sulla lista di Cherubini è quello di Jens Cajuste, centrocampista svedese del Midtjylland classe ’99. E’ un giovane e talentuoso centrocampista convocato dal ct svedese Janne Andersson per la scorsa spedizione degli Europei. Tra i più giovani calciatori di Euro 2020, è uno dei centrocampisti più promettenti del calcio svedese ed europeo. Di origini statunitensi, calcisticamente è nato nel settore giovanile dell’Örgryte, club che milita nella seconda divisione svedese.

Cajuste fa gola alla Juventus

Nell’estate del 2018 passa al Midtjylland, firmando un contratto di durata quinquennale e che attualmente scadrà il 30 giugno del 2023. Il classe ’99, nel giro di poco tempo, è diventato un elemento fondamentale, titolare in campionato, coppa svedese e anche in competizioni internazionali tra cui la Champions League. Nonostante la giovane età infatti Jens-Lys Michel Cajuste è reduce da tre campionati da autentico protagonista, diventando un obiettivo di mercato per molti club europei,. Tra cui la Juventus, il Borussia Mönchengladbach ed altri club tedeschi ed europei in genere.