Calciomercato Juventus, Allegri vuole lo spagnolo | 30 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, Allegri già lo aveva richiesto e adesso lo spagnolo potrebbe arrivare a 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna aprono al possibile assalto all’esterno del Real Madrid Asensio. Secondo i colleghi spagnoli infatti l’obiettivo di Allegri sarebbe già perseguibile proprio per volontà del club bianconero che è pronto ad avanzare l’offerta di 30 milioni, anche se Florentino Perez non avrebbe fretta di venderlo nonostante il poco minutaggio stagionale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno Pogba | L’annuncio di Raiola “fa sognare”

Asensio per 30 milioni | Questa l’offerta dei bianconeri

Come dicevamo poc’anzi, Asensio non viene più sfruttato a sufficienza, tanto che lo stesso giocatore sarebbe pronto a fare le valigie. Il Real Madrid in caso di addio dell’esterno spagnolo vorrebbe entrare immediatamente nel mercato. C’è da die che però raggiungere obiettivi importanti ci vogliono anche disponibilità, cosa che in questo momento i merengues non hanno, ed è proprio per questo motivo che, di conseguenza, rende l’addio di Asensio più complicato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno Pogba | L’annuncio di Raiola “fa sognare”

Come infatti riportano dal sito spagnolo ‘elnacional’, Il Real Madrid accetterebbe di cedere Asensio solo davanti ad una cifra intorno ai 50 milioni. Un tesoretto che gli permetterebbe, quindi, di raggiungere obiettivi importanti nel mercato in entrata.