Calciomercato Juventus, ritorno Pogba | L’annuncio di Raiola “fa sognare”

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Mino Raiola fa, letteralmente, impazzire i tifosi. L’ha detto veramente.

Calciomercato Juventus, le parole pronunciate dal procuratore del Polpo stanno già facendo il giro del web. Il grande obiettivo di mercato a centrocampo potrebbe diventare una realtà concreta, ma quando? Proprio a questo quesito Raiola ha voluto rispondere in prima persona. Ecco quello che ha detto quando gli è stato chiesto di Pogba alla Juventus: “Dicembre è il mese per sognare davvero, ma meglio non dire nulla. Quando parlo di Paul in Inghilterra si svegliano pure i morti”.

Raiola fa impazzire i tifosi | Le sue parole non passano inosservate

Ora è più che un sogno. Le parole di Mino Raiola stanno già facendo il giro di tutti i social con i tifosi a ricondividerle, perché sì, Pogba è un sogno reale e il grande obiettivo in mediana che in questo momento servirebbe alla Juventus. Il volto della speranza in sostanza.

Dopo l’addio di CR7 è stato un caos, o meglio, inizialmente lo era. Adesso la situazione sembra leggermente migliorata. Allegri ha finalmente ritrovato la sua squadra, in grado di fare la differenza laddove c’era da rispondere affermativo ma con Pogba i sogni potrebbero cambiare, ridimensionati in tutto e per tutto. Un sogno nel cuore dei tifosi che potrebbe, si spera, essere concreto già nel mercato estivo.