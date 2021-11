Calciomercato Juventus, futuro Zakaria: la preferenza del mediano

Il calciomercato della Juventus vedrà il club bianconero impegnato nel prossimo 2022 a cercare pedina per ringiovanire la sua rosa.

In particolar modo c’è un reparto nel quale sono attesi dei cambiamenti ed è il centrocampo. La tifoseria spera in qualche colpo importante e la dirigenza pare intenzionata a regalare a mister Allegri degli elementi che sposino in pieno le sue idee di gioco. Tanti nomi sono stati accostati al club nel corso degli ultimi mesi e uno dei più importanti è quello di Zakaria. Mediano moderno che si è messo in luce con la maglia del Borussia Moenchengladbach e con quella della nazionale svizzera.

Calciomercato Juventus, Zakaria aspetta offerte dalla Premier

Tuttavia il futuro del calciatore, che è in scadenza di contratto e dunque eventualmente libero di accasarsi altrove dalla prossima stagione, potrebbe non essere in Italia. Oltre alla Juve c’è anche la Roma molto interessata al calciatore, uno dei centrocampisti più promettenti in circolazione. Ma come riporta in Germania “Bild” Zakaria preferirebbe giocare in Premier League e vorrebbe attendere l’offerta giusta per proseguire la sua carriera con una squadra inglese. In ogni caso il suo futuro sembra ancora tutto da scrivere.