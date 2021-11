Dal Real Madrid alla Juventus, calciomercato | Tripla sfida per il colpaccio

Calciomercato Juventus, epurato da Ancelotti: si potrebbero creare le premesse per una clamorosa sfida a tre.

Il mercato, si sa, è fatto di occasioni che si deve capitalizzare al massimo; quelle classiche chances che capitano saltuariamente, e che sebbene possano sembrare a primo acchito un pericoloso salto nel buio, alla fine si rivelano gravidi di proficui benefici.

Breve preambolo, ma un necessario corollario ad un’indiscrezione che trapela dalla Spagna, di cui il portale “ABC” si rende testimone, secondo cui sarebbero tre i club in corsa per Eden Hazard, l’attaccante belga ormai “epurato” da Ancelotti, che non intende più fornire alcuna occasione di riscatto ad un calciatore che, acquistato come un vero fuoriclasse, nella capitale spagnola non è mai riuscito ad incidere. Motivo per il quale i Blancos hanno di fatto messo alla porta l’ex Chelsea, invitandolo a trovarsi una nuova squadra.

Calciomercato Juventus, il Real saluta Hazard: anche Chelsea e Newcastle sul belga

Stando alla fonte sopra citata, il Chelsea, la Juventus e il Newcastle potrebbero dar vita ad un interessante duello di mercato per il “Diavolo Rosso”, legato ai Blancos da un contratto che scade nel 2024. Da non escludere, però, che le Merengues non possano aprire ad un’eventuale soluzione in prestito, in un’operazione che sicuramente sarebbe più alla portata delle casse bianconere: va detto, però, che bisognerà pur sempre trovare un accordo con il calciatore, che a Madrid percepisce 15 milioni di euro netti a stagione, troppi per i parametri adottati dalla “Vecchia Signora” nell’ultimo periodo. Ragion per cui, ora come ora i Blues e i Magpies sembrano essere avanti nella corsa all’attaccante.