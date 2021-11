Calciomercato Juventus, bomba Ramsey | Tre acquisti in Serie A

Calciomercato Juventus, “addio” Ramsey: l’indiscrezione dall’Inghilterra à lapidaria. Serie A “svaligiata”: tre acquisti top.

Non passano giorni senza che Ramsey non venga accostato a qualche club di Premier League. Una volta l’Arsenal, in quella che potrebbe configurarsi come un nostalgico ritorno di fiamma, o il Newcastle, con i petrodollari degli sceicchi ad ingolosire il gallese, ormai al passo d’addio con la Juventus.

Si era fatta strada persino l’ipotesi di una risoluzione consensuale: scenario al momento poco praticabile, anche perché l’entourage del calciatore ha fatto chiaramente intendere di non essere disposto a fare sconti, e i 7 milioni di euro e passa che il centrocampista percepirà fino al 2023, non sono cosa da poco. Il capolavoro di Cherubini, semmai, sarà quello di riuscire a piazzare l’ex Gunners, il cui impatto in Serie A è stato pressoché inesistente, ma che in Nazionale si sta confermando su livelli molto alti.

Calciomercato Juventus, dietrofront Newcastle | La decisione su Ramsey

A fornire maggiori ragguagli in merito al futuro di Ramsey, ci ha pensato l’edizione odierna del “Times“, secondo cui il Newcastle avrebbe intenzione di mettere a segno tre colpi in Serie A: nella fattispecie, si tratta di Strakosha, Brozovic e De Vrij. Nella lista stilata dai Magpies, però, non figura Ramsey, il cui alto costo in termini di ingaggio avrebbe frenato ogni velleità di imbastire l’operazione. La “Vecchia Signora”, dunque, dovrà trovare soluzioni alternativi, se vorrà liberarsi di una vera e propria zavorra a bilancio.