Calciomercato Juventus, i tifosi sognano | Scambio a centrocampo

Calciomercato Juventus, l’ultima suggestione vedrebbe un clamoroso scambio alla pari in mediana che farebbe contenti i tifosi.

Calciomercato Juventus, l’ultima suggestione fa già esultare i tanti supporter bianconeri. L’idea della dirigenza è infatti di proporre uno scambio di cartellini in mediana alla pari. Due profili che per motivi diversi potrebbe lasciare il rispettivo club: l’ultima indiscrezione, infatti, vedrebbe uno scambio di cartellini tra Rabiot e Renato Sanches che è anche un obiettivo dei rossoneri per gennaio.

Rabiot per Renato Sanches: si tratta

Il talento del Portogallo e del Lille con cui, nella precedente stagione è riuscito a vincere il titolo di Campione di Francia, potrebbe diventare una realtà concreta per la Vecchia Signora che proporrebbe ai francesi uno scambio alla pari con Rabiot.

Suggestiva trattativa che vedrebbe, però, l’inserimento del Milan alla ricerca di un sostituto ideale di Kessie. Staremo a vedere se i bianconeri riusciranno ad avere la meglio ma si parla di un giocatore davvero importante per il mercato in entrata, anche perché Sanches è ancora particolarmente giovane ed è, come caratteristiche, ideale per il gioco tecnico di Allegri.