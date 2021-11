Calciomercato Juventus, Klopp fa sul serio | 40 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, il tecnico tedesco del Liverpool avrebbe pronta un’offerta davvero importante per convincerlo: 40 milioni.

Calciomercato Juventus, gli obiettivi comuni tra Juve e Liverpool non sono certo una novità e proprio un possibile colpo in entrata farebbe stravedere l’allenatore tedesco Klopp che per convincere il Real a cederlo da subito avrebbe pronta l’importante offerta di 40 milioni di euro. Inutile dire che stiamo parlando di Asensio. L’esterno spagnolo è anche un obiettivo di Allegri che necessiterebbe di un esterno dalla grande esperienza come lui.

Asensio piace a Klopp

Non più un titolare inamovibile per Ancelotti e la sua partenza adesso è una solida realtà. Ma per convincere i blancos bisognerà avere l’offerta giusta. La domanda iniziale era di 50 milioni ma stando alle ultime indiscrezioni del portale ‘Liverpool Echo’ i merengues potrebbero scendere ad un compromesso con i Red accettando l’offerta di 40 milioni di euro.

In questa eventualità Juventus e tutte le altre rivali di mercato verrebbero tagliate fuori.