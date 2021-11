Calciomercato Juventus, si tratta per il rinnovo | Può sfumare il colpo

Calciomercato Juventus, filtra ottimismo dopo l’incontro di oggi con il noto procuratore. E lui sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio.

Per ora filtra un cauto ottimismo. Nel senso che, dopo l’incontro di oggi, le due parti sono decisamente più vicine. Eppure la visita di Mino Raiola a Casa Milan, in mattinata, non prometteva nulla di buono. Proprio no, secondo quanto fatto trapelare nei giorni scorsi dalla dirigenza rossonera, decisa a non voler avere più niente a che fare con il noto procuratore per la questione Donnarumma.

Facile, dunque, pensare ad una rottura. Invece, come riporta il giornalista esperti di mercati Alfredo Pedullà, si registra una schiarita riguardo alla trattativa per il rinnovo di Alessio Romagnoli, da qualche tempo diventato un importante obiettivo della Juventus. Che sogna di portarlo a Torino a parametro zero la prossima estate.

Calciomercato Juventus, Romagnoli potrebbe rinnovare con il Milan

I bianconeri, però, potrebbero restare a bocca asciutta, soprattutto dopo quello che è successo oggi. Secondo Pedullà, infatti, sarebbe stata raggiunta una sorta d’intesa tra Raiola e la coppia Massara-Maldini. Perché la volontà del giocare è quella di restare al Milan e per farlo è disposto anche a ridursi lo stipendio. Accettando i 3,5 milioni offerti dal club di cui è stato capitano fino a qualche mese fa.

Adesso il difensore originario della Capitale ne percepisce cinque di milioni e per Maldini sarebbero troppi, considerando che non è più neanche titolare. Ma dietro la volontà di rinnovarlo ci sarebbe pure Stefano Pioli, che ha stima di Romagnoli e lo ritiene una valida alternativa a Kjaer e Tomori, in questo momento inamovibili.