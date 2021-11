Calciomercato Juventus, Real Madrid e Barcellona all’assalto dell’attaccante seguito anche dai bianconeri. Ecco le ultime che arrivano dalla Spagna

Real Madrid e Barcellona pronte all’assalto. Con buona pace della Juventus, a quanto pare. Perché sia Florentino Perez che Laporta sembrano fare davvero sul serio. E sono pronti a darsi battaglia per il centravanti del River Plate che è entrato nei radar di Cherubini.

Alvarez, insomma, l’attaccante che mezza Europa sta cercando, è destinato alla Liga. Sì, perché secondo quanto riportato da ElGolDigital, a gennaio, ci potrebbe essere già qualcosa d’importante nella trattativa. Con il contratto in scadenza nel dicembre del 2022, il River, per non perderlo a parametro zero, dovrebbe cederlo già nei prossimi mesi. E la richiesta non è sicuramente a basso costo, anche per via dell’inizio di stagione del calciatore, ma più in generale, dell’enorme contributo che in 90presenze ha dato alla sua squadra: oltre 30 gol, e altri 23 assist. Numeri enormi.

LEGGI ANCHE: Verso Lazio-Juventus, dubbio in difesa: Allegri nei guai | Soluzione estrema

LEGGI ANCHE: Chelsea Juventus, Tuchel “spaventa” Allegri | Due recuperi last minute

Calciomercato Juventus, Alvarez destinato alla Liga

Sembra quindi morire sul nascere il sogno della Juventus di portare l’argentino, che ricordiamo ha già vinto la Copa America con la sua nazionale, dalle parti di Torino. L’affondo decisivo avverrà da parte della società spagnole nelle prossime settimane, e Cherubini, che è evidentemente concentrato anche alla trattativa che porta a Vlahovic, non potrà né partecipare a delle aste, e nemmeno pensare di fare un’offerta che si avvicini ai 25-30 milioni di euro che il River chiede.

Anche se, viste le qualità di Alvarez, potrebbe essere un importante colpo in prospettiva. Ma tant’è, non sembra sia possibili che arrivi alla Juve.