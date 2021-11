Verso Lazio-Juventus, dubbio in difesa: Allegri nei guai | Soluzione estrema

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lazio-Juventus: le possibili scelte di Max Allegri in vista della sfida contro i biancocelesti.

Banco di prova di fondamentale importanza quello al quale sono chiamati a rispondere presente gli uomini di Max Allegri, attesi dal delicato confronto contro la Lazio all’Olimpico.

La vigilia del big match, che potrebbe ridisegnare assetti ed equilibri del campionato, è stata funestata da infortuni, da ambo le parti: assenze che costringeranno Allegri e Sarri a varare soluzioni alternative. L’assenza di Paulo Dybala sicuramente è quella che spicca di più tra le fila bianconere, con la Joya che non è riuscito a recuperare dall’infortunio muscolare che lo aveva messo k.o. con la maglia dell’Argentina. Ma quella del fuoriclasse argentino potrebbe non essere l’unico forfait eccellente: oltre a Chiellini, Bernardeschi e De Sciglio, non convocati, da valutare anche le condizioni di Alex Sandro.

Lazio-Juventus, dubbio Alex Sandro per Allegri | Il possibile cambio di modulo

#Allegri scioglierà le riserve sulla formazione domani mattina. Il dubbio è legato ad #AlexSandro (un po’ stanco post Nazionale). Dunque, o solito ibrido 442 o difesa a 3 (ipotesi) con Danilo, Bonucci e De Ligt 🔎⚪️⚫️ #️⃣ #LazioJuve

📱@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) November 19, 2021

Come riferito da Romeo Agresti, Allegri dovrebbe sciogliere i dubbi residui per quanto concerne la formazione solo domani mattina. C’è un dubbio che, infatti, sta frullando nella mente del tecnico livornese, ed è legato ad un possibile impiego di Alex Sandro, apparso un pò stanco nella rifinitura. Ragion per cui, non è escluso che la Juve possa scendere in campo con una difesa a 4, o sorprendere tutti schierandosi con Danilo, Bonucci e De Ligt.