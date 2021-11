Chelsea Juventus, Tuchel “spaventa” Allegri | Due recuperi last minute

Juventus, le parole dell’allenatore del Chelsea alla vigilia della sfida contro il Leicester interessano anche i bianconeri.

Terminata la sosta delle Nazionali, la Juventus di Max Allegri si rituffa in campionato, alla ricerca di punti preziosi con i quali poter dar la caccia alle posizioni di vertice, rosicchiando terreno alle prime della classe.

Tuttavia, una volta archiviata la difficile trasferta all’Olimpico contro la Lazio, per Chiesa e compagni sarà tempo di pensare alla Champions League: i bianconeri, infatti, saranno di scena allo Stamford Bridge contro il Chelsea, per provare a mantenere il primato del girone, dopo aver ottenuto la matematica qualificazione agli ottavi della massima competizione continentale regolando con relativa semplicità lo Zenit allo Stadium.

Chelsea Juventus, gli “indizi” di Tuchel svelati alla vigilia del Leicester

A tenere banco in casa “Blues” è soprattutto la situazione legata agli infortuni di Kovacic, Lukaku e Werner; tematica affrontata da Tuchel in persona, nella conferenza stampa di vigilia alla sfida contro il Leicester. Ecco le parole del tecnico tedesco: “Posso riferirvi che Kovacic e Lukaku sono ancora fuori per la partita di domani contro il Leicester. Per Romelu manca poco prima che ritorni ad allenarsi con la squadra, con la speranza che possa aggregarsi al gruppo già domenica: sta dando tutto sé stesso per provare a ritornare il prima possibile. Mateo (Kovacic, ndr), ha bisogno i altri giorni prima di ritornare ad allenarsi in squadra, mentre Werner lo fa da ieri.”