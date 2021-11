Calciomercato Juventus, sprint Psg | Colpaccio a zero: c’è il contatto

Calciomercato Juventus, il Psg pronto a giocare il jolly: contatto decisivo per lo “scippo” internazionale.

In questa particolare fase della stagione, a monopolizzare l’attenzione mediatica è chiaramente lo scenario legato ai tanti calciatori i cui contratti scadranno la prossima estate.

Non sono pochi i pezzi da ’90 che andranno in scadenza, e che non hanno ancora trovato un accordo con il proprio club di appartenenza. La Juventus chiaramente fiuta questo tipo di operazioni, anche perché i bianconeri non potranno rendersi protagonisti di esosi investimenti, alla luce della ben nota situazione economica. Uno dei reparti che Cherubini ha intenzione di puntellare è la difesa, con Chiellini e Bonucci ormai non più giovanissimi, e un De Ligt il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba clamorosa | “Il bianconero? Un onore”

Motivazioni che hanno spinto la “Vecchia Signora” a sondare la situazione legata ad Antonio Rudiger, che potrebbe svincolarsi dal Chelsea nel 2022. Al di là di timidi abboccamenti, però, “Madama” non ha approfondito la situazione, per via delle esose richieste fatte pervenire dall’entourage del tedesco, che ha chiesto un contratto da 12 milioni di euro a stagione.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, il Barcellona si ritira dall’asta | “Costa troppo”

Calciomercato Juventus, irrompe il per Rudiger | Sfida a Chelsea e Bayern

Stando a quanto riferito da footmercato.net, oltre al Bayern Monaco e al Real Madrid, anche il Psg sarebbe ritornato alla carica per Rudiger. Sarebbero stati proficui, infatti, i primi contatti tra i vertici dirigenziali del club transalpino e l’entourage dell’ex Roma, Sahr Senesie, che altro non è che il fratellastro del difensore. Decisione avallata anche da Pochettino, al quale non dispiacerebbe affatto poter far affidamento su un innesto del calibro del tedesco, autore di confortanti prestazioni con il Chelsea.