Juventus, ennesimo infortunio per Ramsey | Social scatenati

Juventus, nemmeno domani il gallese sarà in campo contro la Lazio. L’ennesimo infortunio, annunciato da Allegri, fa scatenare i social

Un amore mai sbocciato. Una storia che inoltre dovrebbe finire anche presto, visto che la Juventus sta cercando in tutti i modi possibili e immaginabili di cedere Ramsey già nella prossima finestra di mercato. Cherubini spera di riuscirci anche se ovviamente non sarà facile.

In ogni caso, nemmeno domani contro la Lazio il centrocampista che la Juve ha preso a parametro zero dall’Arsenal – e al quale versa 7 milioni di euro all’anno – sarà disponibile. L’ennesimo infortunio, annunciato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia, che lo fa fuori dalla lista dei convocati. Una situazione che sembra ormai ingestibile. E in questo caso anche i tifosi della Juventus hanno deciso di prenderla in maniera diversa. I social si sono scatenati. Sotto l’aspetto ironico, questa volta.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: rivale di Serie A in pole sul centrocampista

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, si decide in estate | Parola del mister

Juventus, social scatenati su Ramsey

Sì: migliaia di commenti ironici che alleggeriscono sicuramente il momento. Anche perché, prenderla in un altro modo, significherebbe sopportare un enorme macigno. Su Twitter i tifosi non perdonano. Ma nemmeno alcuni giornalisti che colpiscono spesso con l’ironia commentando i fatti del giorno. Ed è giusto, adesso, farvi vedere una rapida carrellata di quello che si è scatenato sui social in queste ore.

Il risentimento di Ramsey è contro la Juve — Roberto Pavanello (@robypava) November 19, 2021

Le poche certezze della vita: – La mamma.

– Le tasse.

– #Ramsey e #Sanchez indisponibili dopo la sosta. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) November 19, 2021