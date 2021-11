Calciomercato Juventus, si decide in estate | Parola del mister

Calciomercato Juventus, ha parlato il mister che ha commentato le voci relative all’accostamento del bomber in maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, ancora tutto aperto per Lacazette. Arteta, allenatore dell’Arsenal ha parlato infatti sulla possibilità della cessione del bomber francese accostato per lungo tempo ai bianconeri. Secondo Arteta, come viene riportato da ‘AFC’, tutto verrà, irrimediabilmente, rinviato all’estate. Lacazette dunque diventerà un caso di mercato solo a giugno quando tutto sarà più chiaro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sirene inglesi per il mediano | Addio in inverno

Lacazette si decide a giugno

Non è però nemmeno escluso un eventuale ripensamento del giocatore che alla fine potrebbe rimanere in Inghilterra. La Juventus in attacco, infatti, sta monitorando diversi colpi in entrata: si valuta sempre l’acquisto di un bomber capace di fare la differenza e l’obiettivo per gennaio continua a rimanere Vlahovic della Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ostacolo improvviso | Salta il colpo a zero

Ma è anche vero che in caso di addio di Morata, o meglio, di mancato riscatto da parte dei bianconeri, Lacazatte potrebbe diventare più di un’opportunità. Staremo dunque a vedere quello che succederà.