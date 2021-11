Calciomercato Juventus: rivale di Serie A in pole sul centrocampista

Calciomercato Juventus, la rivale di Serie A avrebbe superato i bianconeri nelle gerarchie per acquistare il centrocampista.

Calciomercato Juventus, l’Inter sarebbe in pole per l’acquisto di Tolisso dal Bayern Monaco. Il centrocampista francese in uscita è un obiettivo dei bianconeri che però da tempo rimando il possibile assalto per le sue condizioni fisiche decisamente precarie. Adesso, come comunicato dai colleghi tedeschi di ‘Kicker’ la situazione potrebbe sbloccarsi definitivamente. I nerazzurri sarebbero quindi in pole per l’acquisto del francese ma occhio al Tottenham di Antonio Conte.

Tolisso addio a gennaio ma non alla Juventus

Tolisso infatti potrebbe lasciare il Bayern e venire in Serie A ma non alla Juventus. L’Inter sonda il possibile colpo già a gennaio ma l’inserimento dell’ex Antonio Conte e del suo Tottenham potrebbero risultare fatali. I bianconeri dunque si ritirerebbero ufficiosamente dalla trattativa almeno stando al sondaggio della stampa tedesca. L’obiettivo dei bianconeri continua ad essere Zakaria che vorrebbe chiudere già a gennaio soprattutto dovesse partire Ramsey, dalla Premier League insistono per un suo ritorno in Inghilterra: Newcastle in pole.