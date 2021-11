Calciomercato Juventus, bomba Milinkovic Savic | Colpaccio da 80 milioni

Calciomercato Juventus, dalla Spagna l’annuncio sul grande colpo in mediana dal costo decisamente importante di 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘todofichajes’, la cosidetta bomba di mercato. Si parla del già noto centrocampista Milinkovic Savic, stando ai colleghi spagnoli l’operazione Savic, oggi, costerebbe la bellezza di 80 milioni di euro. Una cifra però congrua visto il giocatore in questione: desiderio ormai di tutta Europa da diverse stagioni ma che oggi più che mai sarebbe vicino alla Premier League, laddove i soldi sembrano essere meno un problema.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, blitz di Guardiola | Doppia beffa: 100 milioni

Savic verso la Premier | Operazione da 80 milioni

Il noto obiettivo in mediana dei bianconeri sarebbe, però, più vicino alle sponde inglesi, almeno secondo i colleghi spagnoli. Il fattore soldi in club come Chelsea, Manchester City, Liverpool e tutte le big della Premier League sembra essere meno un problema ed è proprio questo il motivo per cui i club britannici avrebbero le disponibilità economiche per accontentare le richieste della Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro | C’è già il sostituto

Ma stando all’agente del giocatore, Mateja Kezman si potrebbe aprire anche una pista bianconera, ecco le sue parole a tal proposito:

“Con tutto il rispetto per la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic è un giocatore per un grande club del futuro. E sono sicuro che presto sarà tempo per una nuova avventura e nuovi sogni. La Juve, secondo me, è ancora un grande club e credo sia un onore per chiunque giocare per loro“.

L’unico vincolo reale per il momento sono i soldi, 80 milioni è una cifra che sono i grandi club inglesi possono permettersi, pertanto ci sarà da attendere per avere un verdetto definitivo ma intanto i tifosi, dopo le parole dell’agente, potrebbero iniziare a sognare.