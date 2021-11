Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro | C’è già il sostituto

Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro: se arrivasse un’offerta per il brasiliano lo stesso potrebbe partire. E c’è già il sostituto in Serie A

Grandi manovre previste già nel mese di gennaio. Almeno secondo quanto riportato dal giornalista Ceccarini a tuttomercatoweb. Con dei movimenti sia in entrata che in uscita che potrebbero di certo cambiare la fisionomia della rosa di Massimiliano Allegri.

Non si parla in questo caso di attaccanti o di centrocampisti, ma di difensori. Con la sensazione che davanti ad un’offerta che la Juve possa ritenere adeguata, Alex Sandro potrebbe partire. Ormai i tempi sono maturi per un addio in questo caso. Anche perché, le prestazioni del brasiliano, iniziano a non convincere il tecnico livornese. E, in uscita, ci sarebbe anche l’altro esterno difensivo: Luca Pellegrini, che però potrebbe partire in prestito.

Calciomercato Juventus, c’è già il sostituto in Serie A

La Juventus, comunque, sembra aver trovato già il sostituto. Ed è in Serie A: un elemento che si è messo in mostra in questa stagione con la maglia del Genoa e che può giocare sia come quarto di difesa, ma anche come esterno alto. Parliamo di Cambiaso, lanciato da Ballardini, e che dovrebbe continuare a giocare da titolare anche con Sheva. Il suo contratto scade nel 2023 e secondo Ceccarini la Juve lo sta seguendo da tempo. E quindi, nei prossimi mesi, visti i buoni rapporti con la società ligure, nonostante il cambio di proprietà, ci potrebbe essere una nuova operazione.

Vedremo quali saranno gli sviluppi della vicenda. In ogni caso, il giornalista, ha anche fatto un ultimo appunto sulle questioni rinnovi: sia Dybala, che Cuadrado, ormai sono certi di mettere nero su bianco nelle prossime settimane. Manca solamente l’annuncio ufficiale.