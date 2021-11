Calciomercato Juventus, gli obiettivi a centrocampo rischiano di sfumare

Una delle priorità del prossimo calciomercato della Juventus pare essere l’innesto di uno o più giocatori sulla linea mediana.

Rinnovare l’organico è un must per la Juventus e soprattutto il centrocampo pare necessitare di nuove pedine. A gennaio o in estate, qualche novità è destinata ad esserci. La dirigenza bianconera ha già sul taccuino dei nomi importanti come possibili rinforzi, ma i due obiettivi più importanti rischiano di sfumare a causa della concorrenza che potrebbe generare una vera e propria asta internazionale.

Calciomercato Juventus, grande concorrenza per Zakaria e Tchouameni

Il futuro di Zakaria è ancora tutto da scrivere. Il mediano svizzero piace alla Juventus ma anche alla Roma. Tuttavia nei giorni scorsi sono arrivati rumors secondo i quali il calciatore aspetterebbe delle offerte dalla Premier League, visto che vorrebbe continuare la sua carriera in Inghilterra.

#Chelsea are really interested in #ASMonaco’s midfielder Aurelien #Tchouameni (born in 2000). In the race for the french player there also are Real Madrid, Liverpool, Juventus and Bayern Monaco. #transfers #CFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 20, 2021

Per quanto riguarda l’altro grande obiettivo della linea mediana, Tchouameni del Monaco, la corsa al calciatore pare essere sempre più complicata. Non solo per il prezzo alto del suo cartellino, quanto per una concorrenza importante che aumenta con il passare dei giorni. Come ha sottolineato Nicolò Schira su Twitter, Tchouameni è nel mirino del Chelsea di Tuchel che si aggiunge ad altre corazzate come Real Madrid, Liverpool e Bayern Monaco. Prenderlo insomma sembra davvero una missione complicata.