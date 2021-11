Lazio-Juventus probabili formazioni: ultimi dubbi per Allegri

Lazio-Juventus è la sfida valida per il campionato di serie A in programma questo pomeriggio. Fischio d’inizio alle ore 18 all’Olimpico di Roma.

Tre punti d’oro in palio in questa contesa nella quale si troveranno di fronte due squadre che mirano decisamente ad un piazzamento in Champions League. La Juventus si trova costretta a rincorrere le altre big e oggi dovrà davvero dare il massimo sul campo della squadra allenata dall’ex Maurizio Sarri. Allegri non si presenta a questo appuntamento con la rosa al completo, tutt’altro. Anche Dybala, Ramsey e Bernardeschi negli ultimi giorni hanno alzato bandiera bianca e non saranno della partita.

Nella Lazio non ci dovrebbe essere l’uomo più rappresentativo, ovvero il bomber Immobile. Si decide oggi. Assenza che potrebbe essere indubbiamente pesante. Ma Allegri non può contare su Dybala, il suo uomo in più. Qualche dubbio in casa Juventus in difesa legato alle condizioni di Alex Sandro. McKennie titolare insieme a Chiesa che potrebbe essere utilizzato come seconda punta al fianco di Morata.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa.