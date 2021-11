Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa | Arriva un big della Serie A

La Juventus potrebbe regalarsi per il futuro un colpo sensazionale per il calciomercato. Fanno sperare le parole dell’agente di Milinkovic Savic.

«In passato ho detto che lo vedrei bene alla Juve? Con tutto il rispetto per la Lazio, Sergej è un giocatore per un grande club del futuro. E sono sicuro che presto sarà il momento per vivere una nuova avventura e nuovi sogni. La Juve, a mio parere, è ancora un grande club e penso che per chiunque sia un onore giocare per quel club. Vedremo cosa ci porterà domani, quale sarà la strada che gli indicherà Dio». Sono parole dell’agente di Milinkovic Savic che lascia sognare i fan della Vecchia Signora in ottica calciomercato.

Milinkovic Savic: sogno Juventus

La sfida alla Juventus con la sua Lazio. E poi… quale futuro per Sergej Milinkovic Savic? Ne ha quindi parlato l’agente, Mateja Kezman, a TuttoJuve, mettendo paura ai tifosi biancocelesti. «La Juventus? A dire il vero, ci sono stati pochi colloqui seri con i bianconeri, alla fine non è successo nulla e non è stato trovato nessun accordo». Le cose potrebbero cambiare repentinamente, ma il sogno del serbo è militare con il Real Madrid.