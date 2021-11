“Non me ne frega niente”: la risposta di Sarri sulla Juventus

Juventus, Sarri non ha alcun dubbio: la risposta del tecnico della Lazio in conferenza stampa nel post partita.

La Juventus è riuscita a portare a casa un match di fondamentale importanza nella propria rincorsa europea. Tre punti che valgono doppio, non solo per la convincente prestazione fornita dagli uomini di Allegri, che hanno controllato i ritmi di gioco per la maggior parte della gara, ma anche perché maturata contro un grande ex: Maurizio Sarri, che ora guida una squadra che sta sgomitando con i bianconeri per un posto in Champions League. Sarri e la Juve, un amore mai sbocciato e dall’epilogo “tragico”: al 90′, i tifosi bianconeri hanno “beccato” l’ex allenatore, tra le altre, anche del Napoli. E proprio di questo ha parlato Sarri nella conferenza stampa del post partita.

Ecco le sue parole: “Sinceramente dei tifosi della Juventus non mi interessa niente: ho lavorato alla Juve, ho allenato grandi calciatori, poi finisce tutto lì: non mi interessa.”