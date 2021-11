Juventus, la probabile formazione bianconera contro il Chelsea

Qualche punto interrogativo ma tante certezze nella formazione della Juventus che martedì sera affronterà in Champions il Chelsea.

Una partita, quella dello Stamford Bridge, che mette in palio il primo posto nel girone. La Juve ha già ottenuto la qualificazione al turno successivo con 12 punti, quattro successi su quattro. E vorrà superare a pieni voti l’esame in casa della squadra campione d’Europa in carica, già battuta allo Stadium di misura. Certo è che Allegri arriva a questa contesa con diversi indisponibili. L’infermeria ha visto anche l’arrivo di Danilo, uscito anzitempo ieri dalla sfida con la Lazio. Il brasiliano non dovrebbe essere a disposizione.

Juventus, Dybala sarà in campo oppure no?

Formazione dunque quasi fatta, con Cuadrado che dovrebbe scalare in difesa a destra e il ritorno di Alex Sandro a sinistra. A centrocampo dovrebbe tornare Chiesa, mentre per quanto riguarda le altre posizioni non dovrebbero esserci novità. Locatelli dunque in coppia con McKennie e Rabiot dirottato a sinistra. Il vero grande dubbio è la presenza di Paulo Dybala. L’argentino non è al meglio e un suo utilizzo ci sarà solo se non ci sarà da prendere alcun rischio. Altrimenti in coppia con Morata in avanti potrebbe vedersi uno tra Kulusevski e Kean.