Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri. C’è anche il Real Madrid sulle tracce del centrocampista. Un ritorno di fiamma

Nell’ultima partita di campionato non ha brillato. Anche perché di mezzo c’è stata la Juventus che ha stravinto il big match contro la Lazio di Maurizio Sarri dando un enorme dispiacere all’ex tecnico bianconero che mai è entrato nel cuore dei tifosi.

Ma senza dubbio le sue qualità sono indiscusse. E le parole dell’agente di qualche giorno fa, quando ha spiegato che per Milinkovic-Savic giocare nella Juventus sarebbe “un onore”, non hanno fatto che aprire una porta enorme su una possibile trattativa per la prossima stagione. Anche se, c’è da dirlo candidamente, trattare con Claudio Lotito non è mai stato semplice e mai lo sarà.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, non solo Ramsey | Altro big via a gennaio

LEGGI ANCHE: Chelsea-Juventus, chi è partito per Londra | Sorpresa in difesa

Calciomercato Juventus, c’è anche il Real Madrid

Oltre alla questione del presidente della Lazio, che non arretrerà di un millimetro sulla richiesta di quasi 80 milioni di euro per il centrocampista serbo, dalla Spagna rilanciano di un forte interesse del Real Madrid per il laziale. Un amore mai sopito quello di Florentino Perez nei confronti di Milinkovic, che già in diverse occasioni, negli anni scorsi, era stato accostato ai madrileni. Ma poi, Lotito, era riuscito sempre a tenerlo. Alla fine della stagione però appare impossibile che il massimo dirigente biancoceleste riesca di nuovo nel colpo.

E la Juve ci penserà, sicuramente: perché un elemento con le caratteristiche fisiche e tecniche nel gruppo di Max Allegri manca. Eccome se manca. Ma bisogna anche battere la concorrenza di tutte le altre squadre che si interesseranno a lui. Con il Real Madrid in prima linea pronto a ritentare l’assalto. La notizia è riportata da Todofichajes.net.